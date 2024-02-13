Признался и сбежал: в Хабаровске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Он, находясь в парке «Динамо», украл телефон стоимостью 30 тысяч рублей, который случайно забыл приехавший в гости комсомольчанин. Также житель краевой столицы с помощью бесконтактного сервиса потратил с банковского счета две тысячи рублей. Телефон он позже продал случайному прохожему.
В УМВД России по Хабаровскому краю сообщили, что похитителя задержали быстро. Он признался в содеянном. Его не стали заключать по стражу, из-за чего он не стал посещать заседания суда и потом вовсе исчез. Его объявили в федеральный розыск.
Разыскали хабаровчанина у его же знакомых. Теперь он ждет своего приговора в следственном изоляторе.