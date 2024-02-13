Убийство двоих детей в Туркестанской области: о семье рассказали в полиции

«Да, по данному факту возбуждено уголовное дело, оно на особом контроле МВД. Как вы знаете, нельзя разглашать информацию о ходе следствия. Были ли факты бытового насилия в семье — будет установлено следствием. Скажу только то, что по этой семье, когда они жили в Кызылординской и позже в Туркестанской области, не попадало заявлений — ни от членов семьи, ни от соседей. Но женщины могут и не подавать заявление, поэтому это все будет установлено в ходе следствия», — сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Акмарал Серикбаева во время брифинга в СЦК.