В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК

В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты «с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу».