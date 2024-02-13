В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК

«ФСБ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры».
Силовики получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Задержанным оказался «иностранный гражданин, украинец по национальности».
У него изъяли и обезвредили пять готовых к применению СВУ, которые злоумышленник пытался заложить на трубопроводном узле.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты «с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу».
Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.