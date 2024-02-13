Самолет из Санкт-Петербурга сел в Самаре из-за буйного пассажира 12 февраля

В понедельник, 12 февраля 2024 года, вечером в аэропорту Самары пришлось вынужденно приземлиться самолету, летевшему из Санкт-Петербурга в Душанбе. Все дело в том, что на борту был буйный пассажир. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.