После ЧП на станции Бердяуш на машиниста тепловоза завели уголовное дело

«Центральным МСУТ СК России в отношении машиниста тепловоза возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится в комментарии ведомства.
Напомним, вечером 12 февраля, по уточненным данным, 14 порожних вагонов грузового поезда сошли с путей в результате столкновения двух составов.
Уточняется, что машинистом допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом, что причинило крупный ущерб.
Погибших в результате происшествия нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура.
Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.