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После ЧП на станции Бердяуш на машиниста тепловоза завели уголовное дело

После ЧП на станции Бердяуш (ЮУЖД, Челябинская область) на машиниста тепловоза завели уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Центральным МСУТ СК России в отношении машиниста тепловоза возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, вечером 12 февраля, по уточненным данным, 14 порожних вагонов грузового поезда сошли с путей в результате столкновения двух составов.

Уточняется, что машинистом допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом, что причинило крупный ущерб.

Погибших в результате происшествия нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.