Россиянина Тордена признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген

«Суд Кюмменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения. Защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что решение будет обжаловать в областном суде», — сказала она. До этого сообщалось, что Тордену запрещен въезд в Шенген, запрет наложен Норвегией и Чехией.