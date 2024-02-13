Россиянина Тордена признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген

«Суд Кюмменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения. Защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что решение будет обжаловать в областном суде», — сказала она. До этого сообщалось, что Тордену запрещен въезд в Шенген, запрет наложен Норвегией и Чехией.
Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014—2015 годах. 8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.
Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены на Донбассе. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.
Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации, готовы к дальнейшей защите прав Тордена.