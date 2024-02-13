Стало известно, зачем воронежцы устроили фейерверк в помещении банка

Полицейские раскрыли подробности подрыва пиротехники в зале сбербанка на Ленинском проспекте вечером 25 января.
По данным городского МВД, молодые люди действовали под указку мошенников. Те внушили парням, что они помогают правоохранительным органам. И фейерверк в здании банка необходим, чтобы «выкурить оттуда настоящих преступников». В итоге одураченные исполнитель заработали себе уголовное дело. Ведь рассказ об «оперативниках из сети» не освободит их от ответственности за хулиганство.
По данным ведомства, ежедневно в полицию поступает до 15 заявлений о дистанционном обмане — кражах и мошенничествах.
Чтобы противостоять напору преступников, в Воронеже с 5 января по 15 февраля проводят акцию «Стоп! Мошенники!». Благодаря ей, удалось сократить ежедневную статистику преступности до единичных случаев, отмечают в полиции.