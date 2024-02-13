Стало известно, зачем воронежцы устроили фейерверк в помещении банка

По данным городского МВД, молодые люди действовали под указку мошенников. Те внушили парням, что они помогают правоохранительным органам. И фейерверк в здании банка необходим, чтобы «выкурить оттуда настоящих преступников». В итоге одураченные исполнитель заработали себе уголовное дело. Ведь рассказ об «оперативниках из сети» не освободит их от ответственности за хулиганство.