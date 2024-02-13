Прокурор просил 5 лет: в Казани посадили экс-командира войсковой части № 5561

Напомним, под суд Попов пошел по обвинению в получении двух взяток за незаконное направление здоровых солдат на госпитализацию в санчасть МВД и еще двух мошенничествах под видом взятки за «правильное» распределение призывников на Сборном пункте Татвоенкомата. Полученную им сумму по четырем эпизодам 2021—2022 годов силовики оценили в 215 тысяч рублей. Еще 105 тысяч заработали посредники коррупционных схем.