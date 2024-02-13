В Перми разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Перми разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Какое именно деяние приписывают данной личности не уточняется.