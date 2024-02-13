В Перми разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Перми разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Какое именно деяние приписывают данной личности не уточняется.
Приметы подозреваемого: рост в районе 180−185 сантиметров, худощавый, с темными волосами. Отмечается, что мужчине на вид приблизительно 40 лет.
В МВД призывают всех, кому известно местонахождение данного человека обращаться по телефонам: 8−919−06−19−004; 203−90−04 или в ближайшее отделение полиции. Сотрудники гарантируют анонимность.