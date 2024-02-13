По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

Вооруженные силы России, как отмечается, выпустили несколько ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» c кассетными боеголовками. Через час удар был нанесен снова, а затем, спустя некоторое время, полигон накрыли в третий раз. Предварительно, число раненых и погибших в результате ракетных ударов украинских военных может составлять от 300 до 1500 человек.