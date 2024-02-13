По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

Издание также опубликовало кадры, на которых, предположительно, запечатлены те самые бойцы. Уточняется, что солдаты ВСУ проходили в Селидово боевое слаживание, чтобы попытаться деблокировать Авдеевку через несколько дней.
Вооруженные силы России, как отмечается, выпустили несколько ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» c кассетными боеголовками. Через час удар был нанесен снова, а затем, спустя некоторое время, полигон накрыли в третий раз. Предварительно, число раненых и погибших в результате ракетных ударов украинских военных может составлять от 300 до 1500 человек.
В свою очередь, издание «Политика страны» со ссылкой на местные источники пишет про обстрел Покровского района, куда входит и Селидово. Селидовская военная администрация сообщила, что идет обстрел соседнего с Селидово села Цукурино.
Экс-депутат Рады подтвердил удар в Селидово
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук подтвердил ракетный удар в Селидово. Каких-либо подробностей он не привел, информация о погибших и раненых уточняется.
Между тем главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях в результате удара по Селидово. «Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — заявила Симоньян.
Полковник объяснил значимость Авдеевки для России и ВСУ
Как указал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, этот населенный пункт является ключевым с точки зрения обороны, а также агрессии против Донецка. Кроме того, Авдеевка важна для Украины с политической точки зрения. ВСУ, по его словам, постоянно отправляют в Авдеевку новые силы, так как ее оставление будет равносильно признанию успехов военных России.
Между тем, по данным Forbes, чтобы удержать Авдеевку, туда была направлена одна из лучших бригад ВСУ. Подразделение находилось в резерве в Краматорске с декабря прошлого года. Как отмечает издание, украинские военные решили укрепить позиции, несмотря на большие риски.
В то же время глава службы связей 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Иван Секач сказал, что в настоящее время у ВСУ нет достаточных возможностей для удержания Авдеевки. Находящиеся в городе украинские войска рассчитывают на подкрепление и помощь дружественных подразделений, добавил он. По его словам, подкрепление пришло.