Пожар в одной из многоэтажек Приднестровья: Пожарные спасли из огня ребенка и двух взрослых

Огонь в одной из квартир многоэтажки в Рыбнице вспыхнул 12 февраля около трёх часов дня, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
На место прибыли два пожарных расчёта. Восьмой этаж был полностью объят дымом. Рыбницкие пожарные в аппаратах со сжатым воздухом приступили к эвакуации жителей и тушению квартиры.
Из-за сильного задымления на этаже двое взрослых и ребёнок были заблокированы в своих квартирах. Во время пожара 10-летняя девочка была дома одна, родители — на работе. Пожарные спасли пострадавших и передали врачам скорой помощи. Мужчина от госпитализации отказался, женщину и девочку доставили в больницу.
Пожарные эвакуировали на улицу более 15 человек, остальные жители дома вышли самостоятельно.
На локализацию возгорания пожарным потребовалось 10 минут. Квартира, в которой находился очаг возгорания, сгорела полностью, весь этаж закопчён, а квартиры этажом ниже пострадали в результате тушения пожара.
Инспектор Госпожнадзора выяснил: причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём при курении.