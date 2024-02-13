Пожар в одной из многоэтажек Приднестровья: Пожарные спасли из огня ребенка и двух взрослых

Из-за сильного задымления на этаже двое взрослых и ребёнок были заблокированы в своих квартирах. Во время пожара 10-летняя девочка была дома одна, родители — на работе. Пожарные спасли пострадавших и передали врачам скорой помощи. Мужчина от госпитализации отказался, женщину и девочку доставили в больницу.