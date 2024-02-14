Вместо лифтов — фанера, на квартиру свой суд. Как заселялся выгоревший 11-этажный самострой в Анапе

«Сейчас начались холода, ветра, у нас в подъезде как на улице и дует это все в квартиры. При звонках в УК мы слышим ответы о том, что ведутся работы — то лифт устанавливают, то шахты заделывают. На самом же деле ни того, ни другого…», — жаловались жильцы.