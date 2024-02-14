Вместо лифтов — фанера, на квартиру свой суд. Как заселялся выгоревший 11-этажный самострой в Анапе

Пострадавший от пожара жилой дом на улице Объездной в Анапе является типичным примером самостроев. Трехподъездное 11-этажное здание начали строить в 2010 году, и в 2011 году получили на него право собственности. То есть застройщик стал собственником недостроя, а в эксплуатацию его так и не сдал.
Жильцы заселились в дом, который еще предстояло довести до ума. Однако и в 2024 году многоэтажка стояла без обещанного газового отопления и даже без лифтов. Придомовой территории, детских площадок и парковки возле дома не наблюдается и по сей день.
В мэрии курорта также подтвердили, что сгоревший объект — самострой, а в эксплуатацию многоэтажка вводилась поквартирно в ходе судебных процессов.
«После экспертного обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе здания, которое является самостроем и вводилось в эксплуатацию поквартирно через суды».
Собственники квартир били тревогу еще в 2022. Проблем в многоэтажке было выше крыши и, судя по сообщениям жильцов в социальных сетях, их никто не спешил решать.
«В доме 12 лет не лифтов. Дом 10-ти этажный и 11-й этаж мансардный тоже жилой. Шахты есть, лифты не установлены. Для комфортного проживания люди заделали на каждом этаже дыры своими силами чтоб летом жара не проникала, зимой холод с ветром», — написал один из собственников квартиры.
Отсутствующими лифтами и газом, а также переводом технических чердачных помещений в жилые мансардные квартиры все не ограничилось.
«С недавних пор обслуживать дом пришла УК “ДОМ КОМ СЕРВИС”. В начале ее правления сгорела исправно работающая трансформаторная подстанция и дом полностью электрифицированный семь дней был без света и воды», — сетует местный житель.
После происшествия с электричеством, управляющая компания все же решила заняться лифтами. Однако установить их так и не удалось. Рабочие отодрали материал, котором были закрыты шахты, и на этом благоустройство закончилось.
«Сейчас начались холода, ветра, у нас в подъезде как на улице и дует это все в квартиры. При звонках в УК мы слышим ответы о том, что ведутся работы — то лифт устанавливают, то шахты заделывают. На самом же деле ни того, ни другого…», — жаловались жильцы.
В доме, построенном по технологии монолитного домостроения, в ходе экспертизы выявили целый ряд нарушений. Фотографии с заключением опубликовали на городском форуме.
Однако, на сайтах по продаже жилья и в агентствах недвижимости размещалось множество объявлений о продаже квартир в горе-доме. На момент пожара, 13 февраля, купить предлагали как однушки площадью 31−42 квадратных метра за 4 млн 200 тысяч рублей, так и двухкомнатную квартиру за 10 млн 300 тысяч.
«Продается однокомнатная квартира в самом развитом районе Анапы общей площадью 42 квадратных метров на 10 этаже. Квартира состоит из просторной кухни-гостиной и отдельной жилой комнаты (евродвушка), — написано в объявлении, — Выполнен качественный ремонт, квартира полностью меблирована. Закрытая территория, парковочные места. Очень комфортный район для проживания».
Ну, и как тут не «клюнуть» на такое предложение в курортном городе у Черного моря? О проблемах и существенных нюансах, как водится, ни слова.
При этом на сайте одного из анапских агентств недвижимости о покупке жилья в доме на Объездной, 9 предоставили более честную информацию, хоть как-то описывающую реальную картину:
«Если у вас хорошая спортивная подготовка, но пока мало денег, если вы не боитесь холодов и вас не смущают лихие цены в квитках на оплату за электричество, то вам имеет смысл рассмотреть вариант покупки квартиры в этом доме».
Сейчас на месте работают сотрудники пожарной лаборатории, причины возгорания выясняются. Формируется межведомственная комиссия, в составе которой сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб. Специалисты обследуют помещения и оценят нанесенный ущерб.