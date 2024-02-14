Мощный пожар произошел в автосервисе на Салова

В Петербурге на улице Салова загорелся автосервис. Огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— Сведений о пострадавших не поступало, — уточнили спасатели.
На месте ликвидацией возгорания занимались 20 специалистов с привлечением пяти единиц техники.
В соцсетях петербуржцы опубликовали кадры инцидента. На них видно, как огонь полыхает из-за бетонного забора предприятия, а по окрестностям распространяется серый дым. На момент публикации МЧС по Петербургу сообщило, что спасатели сумели ликвидировать происшествие.
Напомним, почти неделю назад, 8 февраля, небольшой пожар произошел в промзоне в Красносельском районе Петербурга. Тогда огонь охватил одно из подсобных помещений. Во время небольшого возгорания пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в больницу.