Мощный пожар произошел в автосервисе на Салова

Напомним, почти неделю назад, 8 февраля, небольшой пожар произошел в промзоне в Красносельском районе Петербурга. Тогда огонь охватил одно из подсобных помещений. Во время небольшого возгорания пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в больницу.