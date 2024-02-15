Экс-мэр Краснодара высказался о пожаре в доме Анапы в эфире федерального ТВ

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, пожар в многоквартирном доме на улице Объездной в Анапе начался ночью с 13 на 14 февраля, вспыхнул мансардный этаж. После пожара часть жильцов дома вынужденно переехала в ункты временного содержания. Пострадавшим перечислят разовые выплаты для приобретения товаров первой необходимости в размере 10 тысяч рублей. В случае полной потери имущества выплаты составят 100 тысяч рублей, при частичной потере— 50 тысяч рублей.