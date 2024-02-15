Экс-мэр Краснодара высказался о пожаре в доме Анапы в эфире федерального ТВ

Бывший мэр Краснодара и представитель комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Евгений Первышов принял участие в программе (18+)на федеральном телеканале ОТВ (18+), в которой обсуждался пожар в многоэтажном доме на Объездной в Анапе. О разговоре в эфире, главной темой которого стали самострои, бывший глава кубанской столицы рассказал в Telegram (18+).
Евгений Первышов во время телепрограммы (18+) подчеркнул, что сгоревшую многоэтажку в Анапе не вводили в эксплуатацию, а по суду было лишь признано право собственности жильцов дома.
— Проблема объектов незаконного строительства связана с несовершенством законодательства, которое раньше позволяла признавать по суду права собственности на многоквартирные жилые дома, фактически возведенные без соответствующих разрешений и не введенные в эксплуатацию, — уточнил он в Telegram (18+).
Депутат добавил, что в таких узаконенных домах-самостроях при строительстве нарушались правила противопожарной безопасности, что может приводить к возгораниям.
Первышов подчеркнул, что теперь практика «ввода» самостроев по суду ушла в прошлое, благодаря соответствующим изменениям в законы.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, пожар в многоквартирном доме на улице Объездной в Анапе начался ночью с 13 на 14 февраля, вспыхнул мансардный этаж. После пожара часть жильцов дома вынужденно переехала в ункты временного содержания. Пострадавшим перечислят разовые выплаты для приобретения товаров первой необходимости в размере 10 тысяч рублей. В случае полной потери имущества выплаты составят 100 тысяч рублей, при частичной потере— 50 тысяч рублей.
Выяснилось. что пожар, который произошел в многоквартирном доме в Анапе, является следствием самовольного строительства. Здание, где возник пожар в мансардном этаже, было построено без проектной и разрешительной документации.