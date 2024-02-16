В Челябинске девочка убежала от побоев матери босиком на мороз

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Имея основания полагать, что ребенок может находиться в социально-опасном положении, девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сотрудникам магазина девочка рассказала о регулярных побоях в семье за малейшие проступки.
В полиции добавили, что инспектор по делам несовершеннолетних ОП Ленинский проводит проверку на совершение противоправных деяний в отношении ребенка со стороны законных представителей. Доследственный процесс уже начался.
Сейчас дают показания соседи семьи и педагоги учебного заведения ребенка.
Летом в одном из интернатов Челябинской области прогремела история о воспитателе, которая била и оскорбляла детей. Об этом рассказала старшая сестра одной из воспитанниц.