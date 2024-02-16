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В Челябинске девочка убежала от побоев матери босиком на мороз

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля, ФедералПресс. У челябинки изъяли ребенка, который сбежал из семьи босиком на мороз. По словам девочки, мать регулярно избивала ее. Ребенок забежал в магазин в шортах и майке. Сотрудники вызвали полицию.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Имея основания полагать, что ребенок может находиться в социально-опасном положении, девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудникам магазина девочка рассказала о регулярных побоях в семье за малейшие проступки.

В полиции добавили, что инспектор по делам несовершеннолетних ОП Ленинский проводит проверку на совершение противоправных деяний в отношении ребенка со стороны законных представителей. Доследственный процесс уже начался.

Сейчас дают показания соседи семьи и педагоги учебного заведения ребенка.

Летом в одном из интернатов Челябинской области прогремела история о воспитателе, которая била и оскорбляла детей. Об этом рассказала старшая сестра одной из воспитанниц.