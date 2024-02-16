В Челябинске девочка убежала от побоев матери босиком на мороз

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля, ФедералПресс. У челябинки изъяли ребенка, который сбежал из семьи босиком на мороз. По словам девочки, мать регулярно избивала ее. Ребенок забежал в магазин в шортах и майке. Сотрудники вызвали полицию.