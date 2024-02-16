«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А. А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России», — говорится в сообщении.
ФСИН направит комиссию в колонию, где умер Навальный
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ФСИН России направляет комиссию в исправительную колонию № 3 в ЯНАО, где скончался Алексей Навальный, сообщает пресс-бюро ведомства.