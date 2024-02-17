Взрыв прогремел в спортивной школе в Мелитополе

В оперативных службах Запорожской области информацию подтвердили. В настоящее время территория вокруг школы оцеплена, на место ЧП прибыли расчеты МЧС и сотрудники полиции, уточняет РИА Новости. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.