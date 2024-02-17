Взрыв прогремел в спортивной школе в Мелитополе

«В ДЮСШ N3 города Мелитополя прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы.» — написал Рогов в своем телеграм-канале.
В оперативных службах Запорожской области информацию подтвердили. В настоящее время территория вокруг школы оцеплена, на место ЧП прибыли расчеты МЧС и сотрудники полиции, уточняет РИА Новости. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
Ранее 17 февраля киевский режим пытался атаковать Мариуполь. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, противник выпустил по городу четыре дальнобойные ракеты, однако все они были успешно сбиты системами противовоздушной обороны.