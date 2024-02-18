В ДНР при детонации кассетных боеприпасов пострадали шесть человек

Накануне, 17 февраля, из-за детонации боеприпаса в детской спортивной школе в Мелитополе пострадали несколько человек. По данным Следственного комитета, на турнире по самбо во время демонстрации ручного противотанкового гранатомета «было произведено непроизвольное нажатие на курок», из-за чего произошел взрыв. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Следователи организовали процессуальную проверку.