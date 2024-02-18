Неизвестные попытались дистанционно захватить самолет у берегов Йемена

Информацию подтвердила и авиакомпания. «Местное управление гражданской авиации Сомали недавно выпустило обновленную информацию для всех мировых авиакомпаний относительно ожидаемых сбоев в связи в этом районе. Пилоты El Al были проинформированы по этому вопросу и получили указание использовать альтернативные средства связи в такой ситуации», — сообщил перевозчик. В то же время в El Al заявили, что эти сбои произошли не только с самолетами El Al и не являются «инцидентом безопасности».