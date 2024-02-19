В Новосибирске пожарные эвакуировали ребенка с крыши горящего частного дома

На место происшествия был направлен первый пожарный расчет, который оперативно начал тушение пламени. Во время пожара на крыше здания находился ребенок.
Диспетчер Центрального пункта пожарной связи ГУ МЧС России по Новосибирской области поддерживал связь с ребенком, чтобы убедиться, что он не предпримет никаких действий до прибытия спасателей. Пожарные смогли безопасно эвакуировать ребенка с крыши.
Ребенок находился в шоковом состоянии. Его передали бригаде скорой медицинской помощи. Ему оказали необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске военный суд рассмотрит дело о поджоге военкомата.