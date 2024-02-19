В Новосибирске пожарные эвакуировали ребенка с крыши горящего частного дома

Диспетчер Центрального пункта пожарной связи ГУ МЧС России по Новосибирской области поддерживал связь с ребенком, чтобы убедиться, что он не предпримет никаких действий до прибытия спасателей. Пожарные смогли безопасно эвакуировать ребенка с крыши.