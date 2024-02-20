Братья в Хабаровске организовали нарколабораторию в совсем доме, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
Мужчины организовали нарколабораторию в частном доме в селе Черная речка, оборудование и препараты они закупили через интернет у сообщников. Территорию оградили забором, она охранялась собаками.
Во время задержания один из мужчин попытался уничтожить следы преступления, использовав ацетон, он поджог второй этаж дома, где располагалось производство запрещенных веществ. Однако полностью следы уничтожить не удалось.
Во время обыска сотрудники полиции изъяли боле 10 кг мефедрона. В съемной квартире одного из братьев в тайниках правоохранители обнаружили еще более 3,5 кг наркотиков.
«Следователем следственного отдела Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.