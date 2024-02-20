Полиция проверит водителя «летавшей» в Краснодарском крае «Нивы», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Видеозапись с необычной поездкой в центре города Гулькевичи попала на видео. На кадрах видно, как машина несется по тротуарам с такой скоростью, что в определенный момент немного «взлетает».
По факту выявленной публикации сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Гулькевичскому району.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре ищут водителя, катавшегося по тротуару напротив университета. В соцсетях горожане пожаловались на водителей, которые регулярно, со слов очевидцев, ездят по пешеходным дорожкам, паркуются на клумбах. Очередного нарушителя сняли на видео.
В Краснодаре водитель на «Ладе» устроил гонки в Пашковском сквере.