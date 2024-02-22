В Воронежской области школьница на уроке физкультуры сломала позвоночник

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего преподавателя физкультуры Нижнекарачанской средней школы Грибановского района Воронежской области. В марте 2023 года на его уроке 12-летняя девочка получила перелом позвоночника в двух местах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области. Девочка упала при выполнении упражнения на канате и повредила грудной и поясничный позвонки.