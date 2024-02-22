Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря

Именно этот центр направил уведомление о том, что судам, которые ходят под флагом США и Великобритании, принадлежат физическим или юридическим лицам из этих стран, или зарегистрированы в Израиле, запрещено заходить вводы Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.