Землетрясение ощутили жители Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля 2024 г. в 10 час 08 мин 33 сек Алматинского времени (23 февраля 2024 г. в 04 час 08 мин 33 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая — афтершок.
Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41.25° с.ш. 78.63° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Ощутимое г. Алматы 2 балла Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 23 февраля 2024 г. в 10 час 18 мин.