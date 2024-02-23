Землетрясение ощутили жители Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля 2024 г. в 10 час 08 мин 33 сек Алматинского времени (23 февраля 2024 г. в 04 час 08 мин 33 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.