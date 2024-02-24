В Сочи полицейские задержали фотоживодера с совой

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю. О правонарушении в местный отдел полиции сообщили очевидцы.



«Участковые задержали местного жителя, который помимо оказания фотоуслуг приставал к прохожим и выражался нецензурной баранью. В отношении сочинца составлен административный протокол», — говорится в сообщении.



Кроме того, сотрудники полиции собирают материал в отношении организатора уличного «фотоателье». Сову передадут хозяину: в ходе разбирательства выяснилось, что на птицу имеются все необходимые документы и ветпаспорт.



Наталья Решетняк.