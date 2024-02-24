Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Сочи полицейские задержали фотоживодера с совой

До 15 суток ареста грозит сочинцу, который предлагал туристам на горнолыжном курорте в Красной Поляне за деньги фотографироваться с совой.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю. О правонарушении в местный отдел полиции сообщили очевидцы.

«Участковые задержали местного жителя, который помимо оказания фотоуслуг приставал к прохожим и выражался нецензурной баранью. В отношении сочинца составлен административный протокол», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции собирают материал в отношении организатора уличного «фотоателье». Сову передадут хозяину: в ходе разбирательства выяснилось, что на птицу имеются все необходимые документы и ветпаспорт.

Наталья Решетняк.

флора и фауна
туризм и отдых