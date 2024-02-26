Житель Кубани связал пенсионерку, избил и украл 100 тысяч рублей

Все произошло в хуторе Внуковском. Неизвестный мужчина перелез через забор и попал во двор к 85-летней пенсионерке. Увидев хозяйку в летней кухне, незваный гость толкнул женщину в спину и заставив сесть на стул. Напавший связал ей руки и ноги, несколько раз ударил по голове и потребовал все деньги.