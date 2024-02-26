Житель Кубани связал пенсионерку, избил и украл 100 тысяч рублей

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.
Все произошло в хуторе Внуковском. Неизвестный мужчина перелез через забор и попал во двор к 85-летней пенсионерке. Увидев хозяйку в летней кухне, незваный гость толкнул женщину в спину и заставив сесть на стул. Напавший связал ей руки и ноги, несколько раз ударил по голове и потребовал все деньги.
После этого мужчина нашел на микроволновке кошелек. Забрав наличные, он ушел.
«Сотрудники полиции ОП (ст. Кавказская) ОМВД России по Кавказскому району установили личность и местонахождение подозреваемого. 37-летнего ранее судимого жителя Кропоткина оперативники задержали на одной из городских улиц и доставили в отдел полиции», — сообщили в региональном управлении МВД.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье о разбое. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Уточняется, что мужчина на время расследования заключили под стражу.