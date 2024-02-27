В Пермь этапировали осужденную за вымогательство журналистку Александру Баязитову

«Александра Баязитова находится в СИЗО № 5», — пишет ТАСС.
По данным телеграм-канала Baza, журналистку вывезли из столичного СИЗО 16 февраля.
Напомним, в конце ноября 2023 года Басманный суд Москвы признал администраторов телеграм-канала «Адские бабки» виновными в вымогательстве денег у старшего вице-президента ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима (гособвинение просило 14 лет), Ольгу Архарову — к 4,5 года.
В декабре прошлого года во время прямой линии приговор Баязитовой прокомментировал президент Владимир Путин. Глава государства ответил, насколько деяние журналистки сопоставимо с огромными запросами прокуратуры и нужно ли менять статьи УК РФ.