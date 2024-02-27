В Пермь этапировали осужденную за вымогательство журналистку Александру Баязитову

Напомним, в конце ноября 2023 года Басманный суд Москвы признал администраторов телеграм-канала «Адские бабки» виновными в вымогательстве денег у старшего вице-президента ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима (гособвинение просило 14 лет), Ольгу Архарову — к 4,5 года.