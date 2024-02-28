Полицейские задержали подозреваемого в поджоге «Леруа Мерлен» в Приморье

Пожар на складе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока мог быть следствием поджога. Приморские полицейские задержали подозреваемого, который мог устроить возгорание. О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При осмотре места происшествия дознаватели обнаружили признаки поджога. Полицейские оперативно задержали мужчину, который может быть причастен к инциденту.
Пока известно, что он житель Владивостока, и ему 38 лет. Мужчину задержали по подозрению в умышленном уничтожении имущества. Меру пресечения для него должен избрать суд.
Пока идут допросы подозреваемого. Что могло стать возможной причиной его действий пока не сообщается.
Пожар в строительном гипермаркете произошёл в понедельник. Огнём уничтожено два склада со строительными материалами и утеплителем. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.