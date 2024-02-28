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На Кубани водитель иномарки сбил 15-летнего подростка

В Северском районе 15-летнего подростка, попавшего под колеса легковушки, госпитализировали.
Источник: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель иномарки сбил 15-летнего подростка. Авария произошла утром 27 февраля в станице Северской.

Предварительно, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 43-летний водитель Chevrolet Aveo не притормозил и сбил пешехода.

«В результате происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести, он госпитализирован», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в ДТП на трассе между станицами Динской и Старомышастовской погибли водитель иномарки и двухлетняя девочка. Двоих пассажиров авто доставили в больницу с травмами.