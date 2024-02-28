На Кубани водитель иномарки сбил 15-летнего подростка. Авария произошла утром 27 февраля в станице Северской.
Предварительно, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 43-летний водитель Chevrolet Aveo не притормозил и сбил пешехода.
«В результате происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести, он госпитализирован», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в ДТП на трассе между станицами Динской и Старомышастовской погибли водитель иномарки и двухлетняя девочка. Двоих пассажиров авто доставили в больницу с травмами.