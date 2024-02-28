Судебные приставы ошибочно выписали штрафы 1500 полным тезкам должников

Как следует из презентации НАПКА, долг можно считать «бесперспективным к взысканию», если клиент находится в процедуре банкротства (внесудебного или через суд) или умер. К низкой категории качества также относятся кейсы на небольшие суммы и без необходимых документов по должнику, а также те, по которым истекли или пропущены сроки предъявления требований по взысканию.