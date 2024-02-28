СК начал проверку после смерти пациента клиники Хайдарова в Москве

Отмечается, что в соцмедиа сообщалось о мужчине, который скончался через 10 дней после проведенной в частной столичной клинике операции. Пациент был выписан домой, а через три дня ему стало плохо.
«По данному факту ГСУ СК России по Москве организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного СК России Стрижову Андрею представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчину прооперировали в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, а впоследствии он скончался. По предварительной информации, операцию проводил не сам Хайдаров.
Росздравнадзор выясняет причину смерти мужчины, госпитализированного через несколько дней после операции в клинике пластического хирурга Хайдарова по резекции желудка, сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе ведомства.