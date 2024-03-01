«Аэрофлот» выясняет обстоятельства смерти мопса Фрэнка в самолете

Представители авиаперевозчика сообщают, что пока не могут дать комментарий по ситуации: в ней разбираются специалисты.
Пятилетний мопс Фрэнк не пережил полет на рейсе Пхукет — Петербург 23 февраля. Владельцы рассказывают, что пес летел в багажном отсеке один. Ему обеспечили переноску, соответствующую всем стандартам, и успокоили перед поездкой.
«Он словно наш ребенок. Мы были готовы купить для него пассажирское место, но это было невозможно из-за правил компании. Фрэнк немного тяжелее разрешенной нормы для перевозки в салоне. Мы обратились в “Аэрофлот”. Хотелось бы предотвратить смерти других животных», — рассказала «Фонтанке» хозяйка мопса Анастасия Андрианова.
Ранее семья поделилась с «Фонтанкой» историей смерти своего животного и подробностями того, каким он был.