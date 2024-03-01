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«Аэрофлот» выясняет обстоятельства смерти мопса Фрэнка в самолете

Компания «Аэрофлот», в самолете которой погиб мопс Фрэнк, выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 марта. Владельцы собаки предполагают, что их питомец мог замерзнуть насмерть в багажном отделении. До посадки он был здоров.
Источник: Фонтанка.ру

Представители авиаперевозчика сообщают, что пока не могут дать комментарий по ситуации: в ней разбираются специалисты.

Пятилетний мопс Фрэнк не пережил полет на рейсе Пхукет — Петербург 23 февраля. Владельцы рассказывают, что пес летел в багажном отсеке один. Ему обеспечили переноску, соответствующую всем стандартам, и успокоили перед поездкой.

«Он словно наш ребенок. Мы были готовы купить для него пассажирское место, но это было невозможно из-за правил компании. Фрэнк немного тяжелее разрешенной нормы для перевозки в салоне. Мы обратились в “Аэрофлот”. Хотелось бы предотвратить смерти других животных», — рассказала «Фонтанке» хозяйка мопса Анастасия Андрианова.

Ранее семья поделилась с «Фонтанкой» историей смерти своего животного и подробностями того, каким он был.

несчастный случай