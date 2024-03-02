Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС

По данным МАГАТЭ, представителям агентства никаких других подробностей об этом инциденте сразу же получить не удалось. «Эксперты МАГАТЭ запросили доступ в этот район, но им ответили, что нет никаких повреждений, которые можно было бы осмотреть, и что этот район находится вне контроля станции», — добавили в агентстве.