СМИ сообщили о взрыве в Санкт-Петербурге после падения дрона

С 1 марта в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. Указ об этом ранее подписал президент Владимир Путин. До этого они были объединены в Западный военный округ. В состав Ленинградского округа, в частности, включены Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.