Режим КТО введен на части города Карабулак в Ингушетии

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником Шевляковым М. О. принято решение о проведении с 19:30 часов 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулака Республики Ингушетия», — говорится в заявлении оперштаба.