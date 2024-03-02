Режим КТО введен на части города Карабулак в Ингушетии

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником Шевляковым М. О. принято решение о проведении с 19:30 часов 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулака Республики Ингушетия», — говорится в заявлении оперштаба.
По информации источника «Известий» в силовых структурах, в Ингушетии спецназ ФСБ России заблокировал боевиков в доме, идет боестолкновение. По предварительным данным, террористы готовили серию терактов в местах массового скопления людей.
«Известия» также публикуют кадры с места событий.
Известно, что район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Источник «Известий» отмечает, что, предположительно, в здании могут находиться два боевика.
Ранее, 22 ноября 2023 года, в Ингушетии в ходе боестолкновения был ликвидирован пособник бандгруппы, один из правоохранителей тогда получил ранение. Преступник отказался от предложения сдаться и оказал силовикам вооруженное сопротивление.