Су-34 поразили «опорник» ВСУ авиабомбами ФАБ-500

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне СВО ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ.