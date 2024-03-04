СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

Владивостокская крепость — самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.