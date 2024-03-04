Власти Гаити ввели комендантский час и режим ЧП из-за банд

В национальной тюрьме Гаити находились 3687 человек, почти все сбежали — 3,5 тыс., оценивают в ООН. В ней предпочли остаться только несколько десятков человек, среди них — 18 бывших колумбийских солдат, которых обвинили в наемничестве при убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Их эвакуировали.