В Саратове лев напал на школьницу

«Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что ведомство также проводит проверку.
«По предварительным данным, 2 марта на территории одной из организаций Ленинского района Саратова девочку-подростка за обе руки укусил лев. Прокуратура района даст оценку законности содержания дикого зверя, а также требований законодательства об ответственном обращении с животными», — отмечается в сообщении.