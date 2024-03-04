В Саратове лев напал на школьницу

«Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — говорится в сообщении.