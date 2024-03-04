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Три машины пострадали при пожаре в Ростове-на-Дону

На одной из улиц Ростова-на-Дону выгорела машина, от огня пострадали еще два авто.
Источник: Комсомольская правда

Два автомобиля пострадали от вспыхнувшей машины в Ростове-на-Дону. О происшествии сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Как уточнили в экстренном ведомстве, все произошло рано утром 4 марта на пересечении Козлова, 65 Е и Островского.

— Вызов поступил около 4:46, полностью все потушили в 4:56. Выгорело 3 кв. метра. Пострадали Audi, Mitsubishi Colt и Land Rover, — рассказали в МЧС.

Добавим, на месте происшествия работали пять человек, задействовали одну автоцистерну. Судя по фотографиям в соцсетях, иномарки были припаркованы около жилого дома.

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