Три машины пострадали при пожаре в Ростове-на-Дону

Два автомобиля пострадали от вспыхнувшей машины в Ростове-на-Дону. О происшествии сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.
Как уточнили в экстренном ведомстве, все произошло рано утром 4 марта на пересечении Козлова, 65 Е и Островского.
— Вызов поступил около 4:46, полностью все потушили в 4:56. Выгорело 3 кв. метра. Пострадали Audi, Mitsubishi Colt и Land Rover, — рассказали в МЧС.
Добавим, на месте происшествия работали пять человек, задействовали одну автоцистерну. Судя по фотографиям в соцсетях, иномарки были припаркованы около жилого дома.