Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария

Ранее в среду Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них «был на подхвате». Шарий заявил, что ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении.