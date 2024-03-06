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Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария

МАДРИД, 6 мар — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании на данный момент не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, сообщили в среду РИА Новости представители пресс-службы правоохранительных органов королевства.
Источник: © РИА Новости

Ранее в среду Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них «был на подхвате». Шарий заявил, что ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении.

«Пока что мы не располагаем информацией по этому вопросу, поэтому не можем сообщить вам никаких деталей, равно как и подтвердить это», — сказала сотрудница гражданской гвардии.

Интернет