Премьер Греции рассказал о взрыве рядом с ним и Зеленским в Одессе

На совместной пресс-конференции с Мицотакисом в Одессе Зеленский сообщил, что Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности. «Должны зафиксировать в ней и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет — именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты», — отметил украинский лидер.