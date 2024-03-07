В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
«ФСБ России на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования “Полк имени Кастуся Калиновского” и находившегося в межгосударственном розыске», — говорится в пресс-релизе.
По данным ФСБ, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.
В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Силовики и мирные жители не пострадали.
На месте изъяли готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритании), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.