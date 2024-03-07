В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Силовики и мирные жители не пострадали.