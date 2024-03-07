Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили нападение террористов на синагогу в Москве, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
Источник: РИА "Новости"

«ФСБ России на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане — “Вилаят Хорасан”*, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы», — говорится в пресс-релизе.

Преступники попали в поле зрения силовиков, собирая соответствующую информацию. Они планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — уточнили в спецслужбе.

По месту проживания радикалов в Калужской области изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.

* Запрещенные в России террористические организации.

ФСБ