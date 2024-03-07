ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве

«ФСБ России на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане — “Вилаят Хорасан”*, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы», — говорится в пресс-релизе.
Преступники попали в поле зрения силовиков, собирая соответствующую информацию. Они планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.
«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — уточнили в спецслужбе.
По месту проживания радикалов в Калужской области изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.
* Запрещенные в России террористические организации.