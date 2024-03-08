Ночной пожар в частном доме унес жизнь человека в Хабаровске

В то же время на месте работали дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району города Хабаровск Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и специалисты Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО. Они провели опрос соседей. С их слов в доме проживала пожилая женщина. Кроме того они сообщили, что пенсионерка не пользовалась печью, отапливая жилые помещения при помощи электроприборов. Уже после завершения работ к осмотру места пожара и сбору вещественных доказательств приступили специалисты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Хабаровскому краю. По предварительной информации причиной пожара могла стать электропроводка. Точнее специалисты смогут сказать уже после проведения необходимых исследований. Установить, был ли в доме автономный пожарный извещатель, не представляется возможным.