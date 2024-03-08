Ночной пожар в частном доме унес жизнь человека в Хабаровске

В ночь на 8 марта трагичный пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме по переулку Матвеевскому в Хабаровске. Вызов на центральный пульт пожарной связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона поступил в 01:55 (по Хабаровску). На место незамедлительно выехали подразделения пожарной охраны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На момент прибытия здание было полностью объято пламенем. Зайти внутрь для проверки помещений на наличие людей не было возможности. Проложив магистральную и рукавные линии, огнеборцы приступили к тушению. Локализовать пожар удалось в 02.21 (хбр). Затем пожарные приступили к дотушиванию, проливке и разборке конструкций. Во время проведения работ было обнаружено тело погибшего человека. О полной ликвидации возгорания руководитель тушения пожара доложил в 04.08 (хбр). Дом площадью 50 кв.м сгорел полностью, целой осталась только печь. К ликвидации пожара привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
В то же время на месте работали дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району города Хабаровск Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и специалисты Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО. Они провели опрос соседей. С их слов в доме проживала пожилая женщина. Кроме того они сообщили, что пенсионерка не пользовалась печью, отапливая жилые помещения при помощи электроприборов. Уже после завершения работ к осмотру места пожара и сбору вещественных доказательств приступили специалисты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Хабаровскому краю. По предварительной информации причиной пожара могла стать электропроводка. Точнее специалисты смогут сказать уже после проведения необходимых исследований. Установить, был ли в доме автономный пожарный извещатель, не представляется возможным.
Оставленные в режиме ожидания электроприборы, такие как телевизор, микроволновая печь, компьютер, или же большое количество одновременно включенных в сеть мощных энергопотребителей: обогреватели, бойлеры — всё это в один момент может «сработать» и последствия окажутся плачевными. И здесь вопрос может быть даже не в спасении имущества от огня, а сохранения крыши над головой и жизни людей.
Следите за электрохозяйством в своем доме, вовремя проводите ремонт и замену неисправного оборудования. Своевременно обслуживайте печное и газовое оборудование, доверяйте его установку и ремонт только профессиональным специалистам.
Человеку достаточно сделать несколько вдохов едкого дыма, чтобы его жизнь прервалась навсегда. При этом пожар может быть незначительным по площади, но его последствия становятся необратимыми. Автономный дымовой пожарный извещатель поможет вовремя обнаружить возгорание и громким сигналом предупредит об опасности владельцев квартиры и даже соседей. Шансов на спасение жизни людей и имущества будет гораздо больше.
При пожаре звоните «101» или «112»!
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