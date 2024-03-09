Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi

Уточняется, что Тарасов назвал свою сеть Wi-Fi пропагандистским лозунгом украинских националистов. К сети мог получить доступ неограниченный круг лиц.
Студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики. Тарасову назначили административный арест на десять суток. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов конфисковали у него роутер.
В январе 2024 года Минюст включил УНРА (Украинскую народно-революционную армию), УПА* (Украинскую повстанческую армию*), УНС* (Украинскую народную самооборону*), ОУН* (Организацию украинских националистов*) в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В соответствии с законодательством, за участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность.
* Запрещенные в России экстремистские организации.