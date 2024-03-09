Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi

В январе 2024 года Минюст включил УНРА (Украинскую народно-революционную армию), УПА* (Украинскую повстанческую армию*), УНС* (Украинскую народную самооборону*), ОУН* (Организацию украинских националистов*) в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В соответствии с законодательством, за участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность.