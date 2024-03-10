Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам

Кроме того, на пунктах пропуска через границу России действует санитарно-карантинный контроль и автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр», добавили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что российские специалисты ведут разработки новых вакцин и систем тестирования. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора работают с представителями иностранных государств, чтобы оперативно распознавать появляющиеся угрозы и своевременно реагировать на них.
Среди прочего в службе сообщили, что тема «болезни X» ежегодно обсуждается научным сообществом на площадках известных форумов, конгрессов и конференций.
«Так, на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей эксперты обсудили риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — “болезни Х”. Это тема регулярно появляется в информационном пространстве и выгодна крупным фармкомпаниям в том числе, благодаря памяти о пандемии коронавируса», — добавили в ведомстве.
Ранее в этот день глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн заявил, что избежать возникновения нового потенциального инфекционного заболевания, называемого специалистами болезнью Х, будет сложно, но на него можно отреагировать и предотвратить пандемию.
Ранее, 27 января, глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что если в России случится вспышка заболеваемости «болезнью X», отечественная медицина сможет справиться с нею. По словам министра, российская медицина развивается исходя из принципа необходимой готовности к любой возможной угрозе.
17 января доктор эпидемиологии, профессор Университета Отаго (Новая Зеландия) Майкл Бейкер заявил «Известиям», что смысл обсуждения несуществующей «болезни X» на экспертном уровне в рамках Всемирного экономического форума — 2024 (ВЭФ) в Давосе заключается в подготовке человечества к возможным будущим пандемиям.