Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам

В России готовность к новым вирусам и инфекциям находится на высоком уровне, сообщил 9 марта Роспотребнадзор на своем сайте. «На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне. Функционирует система противодействия инфекциям “Санитарный щит”, развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые, высокотехнологичные отечественные тест-системы», — говорится в сообщении.
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, на пунктах пропуска через границу России действует санитарно-карантинный контроль и автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр», добавили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что российские специалисты ведут разработки новых вакцин и систем тестирования. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора работают с представителями иностранных государств, чтобы оперативно распознавать появляющиеся угрозы и своевременно реагировать на них.

Среди прочего в службе сообщили, что тема «болезни X» ежегодно обсуждается научным сообществом на площадках известных форумов, конгрессов и конференций.

«Так, на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей эксперты обсудили риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — “болезни Х”. Это тема регулярно появляется в информационном пространстве и выгодна крупным фармкомпаниям в том числе, благодаря памяти о пандемии коронавируса», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн заявил, что избежать возникновения нового потенциального инфекционного заболевания, называемого специалистами болезнью Х, будет сложно, но на него можно отреагировать и предотвратить пандемию.

Ранее, 27 января, глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что если в России случится вспышка заболеваемости «болезнью X», отечественная медицина сможет справиться с нею. По словам министра, российская медицина развивается исходя из принципа необходимой готовности к любой возможной угрозе.

17 января доктор эпидемиологии, профессор Университета Отаго (Новая Зеландия) Майкл Бейкер заявил «Известиям», что смысл обсуждения несуществующей «болезни X» на экспертном уровне в рамках Всемирного экономического форума — 2024 (ВЭФ) в Давосе заключается в подготовке человечества к возможным будущим пандемиям.

Роспотребнадзор
здоровье