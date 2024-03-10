Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам

Ранее в этот день глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн заявил, что избежать возникновения нового потенциального инфекционного заболевания, называемого специалистами болезнью Х, будет сложно, но на него можно отреагировать и предотвратить пандемию.