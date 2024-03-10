Торговый центр горел в Усолье-Сибирском

На улице Стопани в Усолье-Сибирском произошел пожар в торговом центре сегодня, 10 марта. Сообщение о возгорании поступило на 101 в 5.24. К месту происшествия выехали семь пожарных расчетов. Вероятная причина пожара уже установлена, рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На момент прибытия огнеборцев огнем были охвачены павильоны на первом этаже здания. Внутри торговый центр был сильно задымлен. Как уточнили в МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние павильоны.

Как рассказали сотрудники охранного предприятия, к ним на пульт поступил сигнал с охранно-пожарной сигнализации. Когда они прибыли на место, то увидели, что рядом со входом горят два автомата: по продаже напитков и «хватайка» с игрушками.