Торговый центр горел в Усолье-Сибирском

На улице Стопани в Усолье-Сибирском произошел пожар в торговом центре сегодня, 10 марта. Сообщение о возгорании поступило на 101 в 5.24. К месту происшествия выехали семь пожарных расчетов. Вероятная причина пожара уже установлена, рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
На момент прибытия огнеборцев огнем были охвачены павильоны на первом этаже здания. Внутри торговый центр был сильно задымлен. Как уточнили в МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние павильоны.
Пожарным удалось потушить возгорание за 30 минут. Никто в результате происшествия не пострадал. Огонь повредил торговые павильоны на площади в 50 кв.метров. Кроме того, частично закопчены первый и второй этаж ТЦ.
Дознаватели установили, что возгорание началось в месте, где установлены торговые автоматы. Вероятнее всего пожар случился из-за аварийного режима работы электросети. Специалисты изъяли вещественные доказательства и направили их в лабораторию.