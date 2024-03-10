В Ростове потушили недостроенный дом в Левенцовке

Очевидцы сообщили о возгорании около 11 часов. К работе подключили 21 пожарного и шесть единиц техники. Прибыв на место, сотрудники обнаружили в здании газовые баллоны. Они оперативно вынесли их из дома и продолжили тушить возгорание.