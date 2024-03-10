В Ростове потушили недостроенный дом в Левенцовке

В Ростове потушили недостроенный дом в Левенцовском районе. Пожар произошел 10 марта на улице Ткачева.
Очевидцы сообщили о возгорании около 11 часов. К работе подключили 21 пожарного и шесть единиц техники. Прибыв на место, сотрудники обнаружили в здании газовые баллоны. Они оперативно вынесли их из дома и продолжили тушить возгорание.
— В 11.36 ликвидировано открытое горение, в 12.36 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате происшествия никто не пострадал.